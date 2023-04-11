Литва отказала в ВНЖ беларусу, который ушел из милиции 10 лет назад

Литва отказала в виде на жительство беларусу, который работал в милиции и уволился 10 лет назад, пишет «Зеркало».

42-летний Александр работает водителем-международником в литовской компании уже шесть лет. В январе 2023 года он в очередной раз подавал документы на местный ВНЖ. В том числе заполнил анкету, где расписал всю свою биографию и мнение о войне в Украине. Через три месяца он получил отказ — повлияла работа в силовых органах десять лет назад.

«Осенью 2013 года уволился. Мне все больше и больше не нравилась обстановка, в системе творился правовой беспредел. Ушел в звании майора. Меня еще уговаривали остаться, сказали, что я себя в жизни не найду. А я человек другой закалки — и нашел», — цитирует «Зеркало» слова Александра.

По словам водителя, за шесть лет к нему «не было никаких вопросов». Однажды его оштрафовали за то, что он перевозил через границу два блока сигарет для своих нужд, однако с оформлением вида на жительство проблем не было.

В отказе, который получил Александр, сказано, что он «может угрожать безопасности государства».

«Я вообще в шоке был, когда об этом узнал. Тогда мой работодатель еще раз съездил в миграционную службу, чтобы разобраться. Ему сказали, что причина отказа — "секретная информация", которую не имеют права рассказывать. Некоторым формулировали, например, "в связи со службой по контракту". Я знаю несколько подобных случаев: это касается пограничников, сотрудников МЧС, работников силовых структур. Но я служил для народа в свое время, не участвовал ни в каких разгонах. Это меня больше всего и возмутило», — рассказал он изданию.

В начале марта 2023 года Александр вынужден был уехать из Литвы, так как ВНЖ истек. С работы его пока не уволили. Он все еще числится в штате и ищет варианты вернуться.

В ответе, который он показал «Зеркалу», миграционный департамент ссылается на заключение Депатамента по госбезопасности. Там считают, что «нельзя допустить создания благоприятных условий для выдачи разрешения на временное проживание сторонникам режимов России или Беларуси».