Неизвестные уничтожили памятные таблички на кладбище польских солдат в деревне Ворзяны Островецкого района

Неизвестные уничтожили памятные таблички с кладбища солдат Армии Крайовой в деревне Ворзяны в Островецком районе, сообщает издание Союза поляков Беларуси.

На кладбище в Ворзянах похоронены 18 солдат пятой Виленской бригады Армии Крайовой, которые погибли в битве с немецкими солдатами возле деревни в 1944 году.

Это не первый случай вандализма на польских могилах в Беларуси. В 2022 году МИД Польши выпустил заявление об «актах осквернения мест национальной польской памяти», которые участились в Беларуси. По сведениям польских дипломатов, в основном это касалось Гродненской области, где находятся около 550 мест захоронения бойцов Армии Крайовой. Отдельно в заявлении упоминались захоронения в деревнях Богданы, Бобровичи, Дындылишки, Ивье, Ошмяны и Иодковичи.