Лишенные лицензии и выехавшие из Беларуси адвокаты объединились в ассоциацию

Лишенные лицензии и выехавшие из страны беларуские адвокаты создали объединение. Новая организация называется «Беларусская независимая ассоциация адвокатов прав человека», пишет проект «Право на защиту».

Теперь объединившиеся адвокаты ведут дела в международных органах, предоставляют правовую помощь и правовые заключения, дают публичные правовые комментарии.

Целями и задачами ассоциации названы представительство перед зарубежными коллегами, совместное обсуждение общих проблем и поиск их решения, помощь коллегам в Беларуси, наращивание профессиональных компетенций и поддержание высоких стандартов профессии.