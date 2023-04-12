Chatham House: 46% беларусов считают, что в войне победит Россия, 44% — против размещения в Беларуси ядерного оружия

Аналитический центр Chatham House опубликовал итоги последнего исследования, посвященного отношению беларусов к войне. По его итогам, 44% опрошенных против размещения в Беларуси ядерного оружия, однако 46% уверены в том, что в войне победит Россия.

Как поясняют авторы исследования, опрошено было 804 респондента. Выборка соответствует структуре городского населения Беларуси и скорректирована по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню образования.

Опрос был проведен с помощью интернет-интервью (CAWI), что на практике означает, что выборка была ограничена до пользователей интернета.

Для того чтобы разделить респондентов по медиапотреблению, им задали вопрос о частоте получения новостей из тех или иных источников. В итоге удалось выделить четыре группы:

аудитория государственных и негосударственных СМИ— 26%;

аудитория негосударственных СМИ — 18%;

аудитория государственных СМИ— 37%;

те, кто редко смотрит оба типа СМИ — 19%.

30% опрошенных беларусов на вопрос о поддержке действий России в Украине ответили, что определенно не поддерживают их. Еще 14% — скорее не поддерживают. Определенно поддерживают Россию 18% опрошенных, еще 15 — скорее поддерживают.

При этом войну среди аудитории государственных СМИ войну точно не поддерживает 9% опрошенных, а негосударственных — 81%.

По мнению исследователей, в целом идея участия Беларуси в войне остается непопулярной. 30% опрошенных заявили, что сейчас Беларуси стоит поддерживать действия России, но не вступать в конфликт. 6% ответили, что стоит поддержать действия Украины, но не вступать в конфликт. С вариантом «объявить о полном нейтралитете страны, вывести все иностранные войска» согласилось 30% опрошенных.

Как сказано в исследовании, в беларуском обществе нет доминирующей оценки того, какая армия более успешна. 12% опрошенных считают действия российских войск более успешными, 6% считают, что более успешна Украина. 16% считают, что российские войска в войне определенно не успешны, 20% — что определенно не успешна украинская армия.

При этом, как сказано в исследовании, 15% опрошенных считают, что в войне победит Украина, 46% — что Россия.

26% опрошенных считают, что война должна прекратиться только после достижения Россией своих целей, 14% считают что только после того, как своих целей достигнет Украина. 56% опрошенных считают, что войну необходимо остановить сейчас, и далее искать компромисс путем мирных переговоров.

Как отмечают исследователи, беларусы против размещения российского ядерного оружия в Беларуси. 44% опрошенных заявили, что они отрицательно к этому относятся, еще 30 — что скорее отрицательно. Положительно к размещению ядерного оружия отнеслись только 10% опрошенных.