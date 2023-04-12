Силовики задержали беларуса за слив информации в боты «БГМ» и Nexta и за донаты в BYSOL

Силовики задержали беларуса за комментарии в «экстремистских пабликах», слив информации в боты каналов Nexta и «Беларусь головного мозга» и за донаты в BYSOL. Провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с задержанным.

На видео мужчина говорит, что оставлял оскорбительные комментарии в чатах и пабликах, признанных «экстремистскими». Писал в бот каналов Nexta и «БГМ», отправляя «различную информацию с целью поддержки протестного движения». Беларус рассказал, что участвовал в протестных маршах и задонатил суммарно 100 долларов в BYSOL.

Авторы поста написали, что на задержанного завели уголовное дело, но не уточнили, по какой статье.