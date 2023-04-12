Суд снова арестовал сына политика Анатолия Лебедько на 15 суток

Суд в Минске арестовал Артема Лебедько, сына политика Анатолия Лебедько, на 15 суток по статье о неповиновении требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП), сообщил «Медиазоне» политик.

Артема Лебедько судили, по словам Анатолия, за то, что он «быццам бы аказваў супраціў у Кастрычніцкім РАУС 15 дзен назад».

Силовики задержали Артема Лебедько 28 марта. Тогда суд арестовал его на 15 суток за «нецензурные выражения возле милиции».

Анатолий Лебедько — политик, советник по межпарламентскому сотрудничеству Объединенного переходного кабинета, экс-председатель Объединенной гражданской партии (до 2018 года).