Россиянина Алексея Москалева, осужденного за «дискредитацию» армии и задержанного в Минске, экстрадировали в Росcию

Россиянина Алексея Москалева, осужденного за «дискредитацию» армии и задержанного в Минске, экстрадировали в Россию, пишет «ОВД-Инфо». Об этом стало известно от адвоката, который сегодня пытался пройти к задержанному в тюрьму в Жодино.

Москалева задержали 30 марта в Минске и поместили в СИЗО в Жодино. «По состоянию на 4 апреля сего года указанный гражданин переведен в СИЗО города Жодино, где ожидает решения о депортации», — комментировал российский МИД.

В России Алексея Москалева осудили на 2 колонии по обвинению в повторной «дискредитации» армии за посты про Бучу в «Одноклассниках» (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). После оглашения пресс-секретарь суда сообщила, что Москалев сбежал из-под домашнего ареста.

В прошлом году российские силовики заинтересовались антивоенным рисунком дочери россиянина Марии Москалевой. Тогда Москалева оштрафовали за комментарий о «дискредитации армии» в «Одноклассниках». После нашли еще один комментарий и завели уголовное дело. Дочь Москалева поместили в приют.