Суд признал молодечненскую «Региональную газету» «экстремистскими материалами»

Суд Партизанского района Минска признал молодечненское издание «Региональная газета» «экстремистскими материалами».

Ранее «экстремистскими» были признаны страницы издания в соцсетях, а также личные страницы «Вконтакте» бывших журналистов издания — Игоря Палынского, Зои Хруцкой и Анастасии Уткиной.

Главный редактор «Региональной газеты» Александр Манцевич находится в СИЗО, силовики задержали его 15 марта. Генпрокуратура отчиталась об уголовном деле за «распространение ложных сведений, дискредитирующих Беларусь и ее органы власти» против него.