Милиция объявила в розыск блогера Александра Кабанова, уехавшего из Беларуси после освобождения

Блогера Александра Кабанова, уехавшего из Беларуси после освобождения, объявили в розыск. Об этом он сам написал в фейсбуке.

Объявление о розыске Кабанова появилось на сайте МВД с подписью «розыск обвиняемых/осужденных».

В 2021 году блогеров Александра Кабанова и Сергея Петрухина осудили на три года колонии по обвинению в грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Блогеры вышли на свободу в декабре 2022 года. После освобождения Кабанов уехал из Беларуси, а в марте к его родителям пришли с обыском силовики.