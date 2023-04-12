Силовики задержали мастера татуировки за тату, которые он делал своим клиентам

Силовики задержали минского мастера тату Илью Акишева, провластный телеграм-канал «ГУ "База"» опубликовал видео с ним.

На видео задержанный говорит, что принимал участие в акциях протеста в Минске в 2020 году, а также делал своим клиентам «экстремистские татуировки». На видео показаны фото работ мастера, среди них — фраза «Русский военный корабль, иди нахуй», ее авторы канала назвали «разжигающей вражду и ненависть». Отметим, что фраза не включена в республиканский список «экстремистских материалов».

Авторы канала утверждают также, что получили доступ к списку клиентов мастера.

По какой именно статье задержан Илья Акишев, не сообщается.