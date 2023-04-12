«Вясна»: силовики задержали директорку центра, который готовит к поступлению в Польшу и сдаче на карту поляка

Директорку Центра славянских языков и культур Ирину Зимневу задержали силовики, сообщает «Вясна». Судить Зимневу будут за хулиганство (статья 19.1 КоАП).

В центре прошел обыск, кроме Зимневой задержали двух ее заместителей. После допроса их отпустили. Директорку центра будут судить за найденные в ее телефоне изображения в бчб цветах, а также за рисунок с текстом «Побеждай зло добром». Дело рассмотрит судья Татьяна Мотыль в суде Московского района Минска.

Центр, которым руководит Зимнева, организовывает курсы польского языка, консультирует по вопросам получения карты поляка и поступлению в польские вузы.

Обновлено в 23:15. Добавлена информация о причинах задержания Зимневой