Служитель православного храма ушел воевать за Россию; по словам отца, его благословил митрополит Минский Вениамин

Протодиакон Минского Свято-Петро-Павловского собора Максим Логвинов ушел добровольцем воевать за Россию, заметила «Хрысціянская візія». Об этом рассказал его отец, священник из Костромы Андрей Логвинов.

По словам Логвинова-старшего, в октябре 2022 года его сын Максим приехал в родную Кострому, чтобы сделать себе прописку в доме отца. После этого он пошел в военкомат и записался добровольцем для участия в войне.

По словам Андрея Логвинова, на этот шаг протодиакона благословил митрополит Минский Вениамин. Вениамин наделил его правом принимать исповеди, утверждает Логвинов-старший. Сейчас протодиакон находится в Минске и на Пасху будет служить в Петро-Павловском соборе.