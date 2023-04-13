Альянс расследователей: в колонии покончил с собой экс‑прокурор, осужденный за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних

В 2022 году в колонии покончил с собой бывший прокурор Александр Ильин, которого в 2013 году осудили за создание преступной группы, изнасилования и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, их похищения и истязания, сообщает «Альянс расследователей Беларуси». Журналисты рассказали о подробностях дела против Ильина.



Военный суд приговорил бывшего начальника отдела Витебской областной прокуратуры к 17 годам колонии усиленного режима, но позже из обвинения в связи с истечением срока давности исключили статьи 154, 168, 173 УК и срок уменьшили на год.



«Медиазона» ознакомилась с полным текстом приговора, который предоставили «Киберпатризаны. Из документа следует, что суд признал Ильина виновным по 8 уголовным статьям: похищение несовершеннолетнего организованной группой, сопровождавшееся мучениями и истязанием (статья 182 УК), изнасилование несовершеннолетних (статья 166 УК), истязание несовершеннолетних (статья 154 УК), действия сексуального характера в отношении малолетней после совершения изнасилования (статья 167 УК), секс и действия сексуального характера с не достигшими шестнадцатилетнего возраста (статья 168 УК), использование занятия проституцией несовершеннолетнего (статья 171 УК), вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (статья 172 УК), вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (статья 173 УК).

Согласно приговору, Ильин летом 2002 года вовлек в преступную группу несовершеннолетнюю А. Б., которую ранее совратил, и Гулидова А.А. В документе говорится, что они совращали несовершеннолетних девочек, вовлекали их в сексуальное рабство и занятие проституцией и зарабатывали на этом. Ильин, говорится в тексте приговора, насиловал девочек и предоставлял их для сексуальной эксплуатации другим. Он пытался подкупать и уговаривать пострадавших, но если это не работало — угрожал им, похищал и избивал.

Ильин вывозил пострадавших в сауны, бани и базы отдыха, организовывал встречи в других местах, где они по требованию бывшего прокурора оказывали сексуальные услуги ему и его знакомым, среди которых были сотрудники правоохранительных органов, приводятся показания А. Б.



«Альянс расследователей Беларуси пишет, что сексуальные услуги предоставляли полковнику КГБ Игорю Новицкому и полковнику милиции Борису Соколову, бизнесмену из Полоцка Владимиру Захарову, чье имя совпадает с именем владельца компании «Торговый дом «Стрелец» и некому Яцуку — его фамилия совпадает с фамилией бывшего коллеги Ильина, который работал в тот момент в Витебской областной прокуратуре.