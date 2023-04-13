Прокурор предъявил новое обвинение бывшему редактору NEXTA Роману Протасевичу

Одному из основателей и бывшему редактору телеграм-канала NEXTA Роману Протасевичу добавили новый эпизод в обвинение, пишет«РИА Новости». Блогера дополнительно обвиняют в повторном руководстве экстремистским формированием (часть 2 статьи 361-1 УК).

Протасевича обвинили в администрировании телеграм-канала «Беларусь головного мозга». По версии обвинения, в октябре 2020 Протасевич переехал из Варшавы в Вильнюс и до мая 2021 года администрировал и вел телеграм-канал «Беларусь головного мозга» и его соцсети, признанные в Беларуси «экстремистским формированием».

Протасевич один из трех администраторов канала NEXTA. Ему, Яну Рудику и Степану Путиле вменяют статьи об оскорблении и клевете в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК, часть 2 статьи 368 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и другие.