Директорку центра, который готовит к поступлению в Польшу, оштрафовали по статье о мелком хулиганстве, но не отпустили

Директорку Центра славянских языков и культур Ирину Зимневу оштрафовали на 20 базовых величин, но после суда ее не отпустили, пишет «Вясна».

По информации правозащитников, сегодня в суде Московского района судья Татьяна Мотыль назначила Зимневой штраф в 740 рублей за мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП).

Судебное заседание проходило онлайн. Поводом для административного дела стало то, что Зимнева «ругалась на милиционеров». После суда Зимневу не отпустили, где она сейчас находится — неизвестно. Сегодня задержали ее мужа Александра.

Вчера в центре, которым руководит Зимнева, прошел обыск. Кроме директорки задержали двух ее заместителей; после допроса их отпустили.

Центр славянских языков и культур помимо прочего организовывает курсы польского языка, консультирует по вопросам получения карты поляка и поступлению в польские вузы.