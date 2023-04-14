Суд приговорил брестчанина к году колонии за оскорбление Лукашенко в объяснительной о невыплате штрафов

Суд Ленинского района Бреста приговорил местного жителя Игоря Свириду к году колонии по статье об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». По материалам дела, он дважды в один день оскорбил Лукашенко, письменно в документе, а потом устно.

Как пишет «Вясна», Игорь Свирида 13 февраля, находясь в отделе принудительного исполнения, писал объяснительную о невыплаченных штрафах за различные административные правонарушениях, и в ней «выразил негативную оценку личности президента, представленную в виде ненормативной формы речи». После этого, когда на него вызвали милицию, он уже устно второй раз оскорбил Лукашенко.