СК начал «специальное производство» против 4 человек, которых обвиняют в нападении на сотрудников дипмиссии в Лондоне

Следственный комитет начал «специальное производство» против 4 человек, которые, по словам ведомства, напали на сотрудников дипмиссии в Лондоне возле здания Посольства Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба СК.

«Специальное производство» начато в отношении:

Боговкова Вадима и Зуева Максима, которых обвиняют в возбуждении вражды соединенной с насилием, повлекшим тяжкие последствия (часть 3 статьи 130 УК), умышленном повреждении имущества (часть 3 статьи 218 УК), насилии и угрозе насилием в отношении должностного лица (часть 1 статьи 366 УК).

Напреенко Александра и Рябушко Сергея, которых обвиняют в в возбуждении вражды соединенной с насилием, повлекшим тяжкие последствия (часть 3 статьи 130 УК) и мышленном повреждении имущества (часть 3 статьи 218 УК).

Ранее СК сообщал, что 19 декабря в Лондоне возле здания посольства Беларуси «было совершено нападение на троих сотрудников дипмиссии, граждан Беларуси».

«Нападавшие вели себя агрессивно и нагло, высказывали угрозы, а также применили насилие в отношении дипломата, которому сломали нос и причинили другие травмы. По полученной следствием информации мотивом этих действий стала месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей», — писало ведомство.

По утверждению СК, в распоряжении следователей есть видеозапись случившегося и она приобщена к материалам дела.

Как утверждал МИД Беларуси, нападавшие повредили фасад здания посольства, а затем «физически атаковали» прибывших туда дипломатов. У одного из них диагностировали перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба. По утверждению МИД, нападавшие «предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея"». В объединении отрицают причастность к случившемуся.