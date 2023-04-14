В слитых документах Пентагона описаны повреждения самолета в Мачулищах

В слитых файлах Минобороны США среди документов о войне в Украине есть информация о повреждении российского самолета в Мачулищах, следует из документа, который «Медиазона» получила от источника.

В документе говорится, что из-за атаки дронами 26 февраля самолет получил «minor damage to its rotodome», что переводится как незначительные повреждения купола — части самолета, которая отвечает за разведку и наведение.

Как недавно сообщало издание Economist, ссылаясь на утечку документов Минобороны США, сотрудники СБУ признают, что к подрыву российского самолета А-50У на аэродроме в Мачулищах причастны их агенты. При этом указано, что они действовали вопреки приказу командования. Об этом спецслужбы США узнали во время прослушки разговоров СБУ.

Об утечке секретных документов военного ведомства США стало известно 7 апреля. По информации журналистов, файлы попали в чат «Thug Shaker Central» в дискорде в начале марта. Позже ФБР задержало пилота ВВС США Джека Тейшейра, который модерировал чат. Его считают причастным к утечке документов.