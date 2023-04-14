Генпрокуратура удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания

Генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания, пишут РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что направили России согласие на передачу Сапеги. Она будет передана после получения Генпрокуратурой гарантий исполнения приговора.

Маршрут «Афины — СИЗО». В Гродно будут судить россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Романом Протасевичем после посадки рейса Ryanair

6 мая Гродненский областной суд приговорил Софью Сапегу к 6 годам лишения свободы.

Россиянку признали виновной по двум статьям — разжигание вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконном собирании информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК).

Суд по ее делу проходил в закрытом режиме и длился больше месяца — с 28 марта.