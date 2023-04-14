Генпрокуратура удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания

Генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания, пишут РИА Новости.
В ведомстве сообщили, что направили России согласие на передачу Сапеги. Она будет передана после получения Генпрокуратурой гарантий исполнения приговора.
6 мая Гродненский областной суд приговорил Софью Сапегу к 6 годам лишения свободы.
Россиянку признали виновной по двум статьям — разжигание вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконном собирании информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК).
Суд по ее делу проходил в закрытом режиме и длился больше месяца — с 28 марта.