Жителю Рогачевского района, который уже отбывает наказание, предъявили новое обвинение по 9 статьям

Жителю поселка Ильч Рогачевского района Андрею Степанькову, уже отбывающему срок в колонии по обвинению в оскорблении судьи, должного лица и Лукашенко, предъявлено новое обвинение по девяти статьям УК, пишет правозащитный центр «Вясна».
Андрею Степанькову предъявлено обвинение по статьям о:
Дело Степанькова в закрытом режиме будет рассматривать судья Гомельского областного суда Александр Пискунов.
Силовики задержали Андрея Степанькова 16 сентября 2021 года, почти через год, 1 сентября 2022 года суд приговорил его двум с половиной годам колонии.