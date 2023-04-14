Жителю Рогачевского района, который уже отбывает наказание, предъявили новое обвинение по 9 статьям
Жителю Рогачевского района, который уже отбывает наказание, предъявили новое обвинение по 9 статьям
14 апреля 2023, 13:03
 
 
 
 
 

Жителю поселка Ильч Рогачевского района Андрею Степанькову, уже отбывающему срок в колонии по обвинению в оскорблении судьи, должного лица и Лукашенко, предъявлено новое обвинение по девяти статьям УК, пишет правозащитный центр «Вясна».

Андрею Степанькову предъявлено обвинение по статьям о:

  • клевете на Лукашенко (части 1 и 2 статьи 367 УК);
  • незаконных действиях в отношении информации о частной жизни (часть 3 статьи 203-1 УК);
  • грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК);
  • призывах к мерам против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);
  • клевете (статья 188 УК);
  • оскорблении представителя власти (статья 369 УК);
  • разжигании вражды или розни (статья 130 УК);
  • оскорблении Лукашенко (статья 369 УК);

Дело Степанькова в закрытом режиме будет рассматривать судья Гомельского областного суда Александр Пискунов.

Силовики задержали Андрея Степанькова 16 сентября 2021 года, почти через год, 1 сентября 2022 года суд приговорил его двум с половиной годам колонии.

     
Ещё 25 статей