Беларуские расследователи нашли информацию, как Турция помогает Беларуси обходить санкции

На одной из страниц слитых документов Пентагона упоминается, что Турция помогала Беларуси обходить международные санкции, пишет Беларуский расследовательский центр. «Медиазона» получила фото этого документа от источника.

Из текста следует, что турецкие компании закупали подсанкционные товары в Беларуси и продавали их на европейских рынках. Также турецкие компании перепродавали товары из Европы в Россию.

Турецкие компании использовали «определенные банки», как указано в документе, чтобы избежать внимания со стороны международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эта организация ранее внесла Турцию в «серый» список стран, находящихся под усиленным контролем. Что это за банки, и какой беларуской продукцией торговали в Европе турецкие компании в документе не уточняется.

Об утечке секретных документов военного ведомства США стало известно 7 апреля. По информации журналистов, файлы попали в чат «Thug Shaker Central» в дискорде в начале марта. Позже ФБР задержало пилота ВВС США Джека Тейшейра, который модерировал чат. Его считают причастным к утечке документов.