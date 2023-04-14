Президент Литвы предложил приравнять беларусов к россиянам и наложить на на них одинаковые ограничения

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый Сеймом закон об ограничительных мерах в отношении беларусов и россиян из-за войны России против Украины и отправил документ на повторной рассмотрение, пишет пресс-служба Неуседы.

По мнению Науседы, нет основания применять разное правовое регулирование для граждан двух стран-агрессоров, России и Беларуси. Он считает, что ограничительные меры должны быть одинаковыми по отношению к беларуским и российским гражданам.

«С точки зрения национальной безопасности Литвы нет оснований для разной оценки граждан Беларуси и России», — заявил Науседа.

Науседа также предложил упростить процедуру аннулирования уже выданных национальных виз и временных видов на жительство, а также упростить депортацию лиц, которые нарушили международные санкции или ограничения, принятые Литвой.

Ранее Литовские депутаты приняли ограничительные меры в отношении беларусов и россиян из-за войны России против Украины. За закон проголосовали 76 депутатов сейма, против — 13, воздержались 34 депутата.

Согласно закону, беларусы не смогут получать литовские визы, кроме случаев, когда заявление подается с помощью министерства иностранных дел Литвы. Тем не менее, они по-прежнему смогут получать виды на жительство и литовское гражданство, а также покупать недвижимость в Литве.

Закон должен был вступить в силу 3 мая 2023 года и действовать до 2 мая 2024 года.