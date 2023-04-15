Директорка Центра славянских языков и культур находится на Окрестина, ее мужа арестовали на 14 суток

Директорка Центра славянских языков и культур Ирина Зимнева находится на Окрестина, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, ее муж арестован на 14 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП).

Саму Зимневу оштрафовали по той же статье на 20 базовых величин.

12 апреля в центре, которым руководит Зимнева, прошел обыск. Кроме директорки задержали двух ее заместителей. После допроса их отпустили.

Центр славянских языков и культур организовывает курсы польского языка, консультирует по вопросам получения карты поляка и поступлению в польские вузы.