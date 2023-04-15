«Позірк»: сотрудницу Полоцкого историко‑культурного музея уволили, пока она отбывала административный арест

Заведующую научно-экспозиционного отдела Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Тамару Джумантаеву уволили во время отбывания административного ареста, пишет «Позірк» со ссылкой на источник, который пожелал остаться неназванным. Статья, по которой отбывала наказание Джумантаева, не называется.

29 и 30 марта силовики задержали около 10 жителей Полоцка и Новополоцка, пишет издание.

13 апреля из-под ареста освободили Джумантаеву, фотографа Кирилла Смолякова и электрика заповедника. На следующий день на свободу вышли старший научный сотрдуник галереи Александра Костюкевич и Елена Ходикова, которым назначили 15 суток ареста по неназванной статье.

Повторно были задержаны фотограф Игорь Супранёнок и сотрудник музея Игорь Бортник.

Джумантаева раньше была директором заповедника. В 2014 году ей присвоили звание «Человек года Витебщины».