«Позірк»: двое сотрудников Полоцкого историко-культурного заповедника находятся в СИЗО

Сотрудники Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Игорь Бортник и Игорь Супраненок находятся в СИЗО-2 в Витебске, сообщает «Позірк» со ссылкой на источник, поделавший остаться анонимным.

Какое уголовное дело против них возбуждено, неизвестно.

Фотографа из Новополоцка Игоря Супраненка 11 апреля суд арестовал на 15 суток, но по какой статье, неизвестно. Кандидат философских наук Игорь Бортник не вышел на свободу 8 апреля после 10-суточного ареста. Через два дня суд назначил ему еще 13 суток за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», пишет издание.

Ранее «Позірк» писал, что из музея-заповедника во время отбывания административного ареста уволили заведующую научно-экспозиционного отделом Тамару Джумантаеву. По данным издания, 29 и 30 марта вместе с Бортником и Супраненком было задержано более 10 сотрудников заповедника.