Девятеро обвиняемых в пособничестве неуплате налогов по делу TUT.by освобождены от уголовной ответственности

Девять фигурантов дела TUT.by, обвиняемых в пособничестве неуплате налогов, освобождены от уголовной ответственности, сообщает «Зеркало».

Один из фигурантов дела, гендиректор hoster.by Сергей Повалишев написал в фейсбуке, что его помиловали: «Каждая история имеет начало и конец. На днях в этой истории была поставлена точка — нас помиловали (прошение было подано еще в конце декабря)».

Ранее Генпрокуратура писала, что обвиняемые признали вину, возместили ущерб и ходатайствовали об освобождении от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением «причиненного ущерба» и уплатой дохода, «полученного преступным путем».

18 мая 2021 года силовики пришли с обыском в главный и региональные офисы TUT.by, были задержаны 15 человек. Спустя более полутора лет, к моменту начала суда, в СИЗО оставались главный редактор Марина Золотова и гендиректор Людмила Чекина. Остальным фигурантам, которые находились в СИЗО, в течение года меняли меру пресечения и они выходили на свободу.

17 марта судья Валентина Зенкевич приговорила Золотову и Чекину к 12 годам лишения свободы. Обеих обвиняли в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывам к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК). Людмилу Чекину дополнительно — в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), а Марину Золотову — в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 243 УК).