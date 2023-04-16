Российские хакеры утверждают, что в Беларуси задержан основатель Anonymous Russia

В Беларуси задержан Арсений Елисеев, основатель Anonymous Russia и член пророссийской хакерской сети Killnet, заметила «Наша Нiва». О задержании сообщил основатель Killnet, известный в даркнете под ником KillMilk.

По его информации, Елисеев находится в СИЗО-3 в Гомеле. По какому уголовному делу он задержан, неизвестно.

«Из-за инцидента с арестом основателя Анонимус России в Республика Беларусь — вынужден принять тяжелое совместное решение с командой KILLNET COLLECTIVE о деаноне активного участника в развитии хактивизма России. Арсений (основатель Анонимус Россия) отличный парень, патриот — но был не аккуратен. За что сейчас платит своим сообществом и статусом», — написал KillMilk.

По информации «Нашай Нiвы», Арсению Елисееву 18 лет, он родом из Гомеля, учился в школе №52.

Группировка Killnet — хакерская группа, причастная к атакам на государственные структуры США и ЕС. В интервью «Ленте.ру» KillMilk рассказывал, что в группировку входит более 4,5 тысячи человек. По его словам, хакеры приняли решение «сконцентрироваться на помощи в борьбе против Украины и стран НАТО». Финансируют группу «энтузиасты и патриоты своей страны», которые «не имеют никакого отношения к власти».