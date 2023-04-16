Беларуские добровольцы создают новое подразделение в составе ВСУ

Беларуские добровольцы создают новое подразделение в составе Второго интернационального легиона Украины, входящего в состав ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале бывший боец полка Калиновского Евгений Михасюк.

«Беларускай групе — быць! Я абяцаў падзяліцца яшчэ адной добрай навінай, дык вось і яна. На сённяшні дзень мы знайшлі паразуменне з кіраўніцтвам "Другога інтэрнацыянальнага легіёна" і мне (і маёй камандзе) далі дазвол на фарміраванне структурнага падраздзялення "легіёна"».

По словам Михасюка, беларуские добровольцы из этой группы уже выполняют боевые задачи и готовят новых бойцов. Сейчас они ищут ресурсы на технику и амуницию, а также разных специалистов — разведчиков, инженеров, связистов, операторов дронов и менеджеров.

«Наша Ніва» писала, что Второй интернациональный легион был создан в начале декабря 2022-го.