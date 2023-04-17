КГК рассказал об уголовных делах против руководителей пяти компаний‑поставщиков медицинских товаров

КГК рассказал об уголовных делах против руководителей и учредителей пяти частных компаний, поставлявших в Беларусь медицинские и фармацевтические товары. Двоих фигурантов задержали при попытке выехать за границу, по какой статье их обвиняют, не сообщается.

Ведомство пишет, что работники компаний договаривались о прямой поставке товаров в Беларусь с зарубежными изготовителями, но документы на поставку оформляли на подконтрольные фирмы-посредники за границей. Те увеличивали цены на товары в 4-5 раз и продавали их беларуским компаниям.

По подсчетам КГК, частные фирмы не уплатили налогов на более чем 8,9 миллионов рублей.

— В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий изъято более 250 тысяч долларов США и 55 тысяч евро. На имущество подозреваемых, в том числе объекты недвижимости и автомобили премиум класса, наложен арест, — говорится в пресс-релизе.