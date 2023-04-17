Жителя Иваново приговорили к 2 годам колонии за «художества на бюллетене для голосования»

Суд Ивановского района приговорил 37-летнего местного жителя к 2 годам колонии в условиях общего режима за «хулиганство» (часть 1 статьи 339 УК), пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следователи расценили хулиганством «художества на бюллетене для голосования». Согласно материалам дела обвиняемый 27 февраля 2022 года во время республиканского референдума пришел на избирательный участок в «Ивановский районный Центр культуры и народных традиций». Получив бюллетень мужчина «учинил на нем непристойную надпись» в адрес Лукашенко и предъявил его в развернутом виде членам комиссии, чем, по мнению следствия, нарушил работу избирательного участка.

В ходе следствия обвиняемый вину признал частично. Заявил, что нарушения общественного порядка не допускал, а просто пошутил.

После приговора местный житель попал под амнистию в «связи с Днем народного единства» — он освобожден от наказания частично, на 1 год.