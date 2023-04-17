Суд приговорил Владимира Гундаря к еще 2,5 годам колонии по новому уголовному делу

Суд приговорил Владимира Гундаря, уже осужденного на 18 лет колонии, к еще 2,5 годам, сообщает правозащитный центр «Вясна». Приговор был вынесен по третьему уголовному делу, возбужденному в отношении него.

В этот раз Владимира Гундаря судили по статье оскорбление представителя власти (статья 369 УК). Его обвинили в оскорблении прокурорки Людмилы Герасименки, которая представляла сторону гособвинения на суде по «делу Автуховича».

В октябре 2022 года суд приговорил Владимира Гундаря, который проходит по «делу Автуховича», к 18 годам колонии. Судья признал Гундаря виновным в создании преступной организации (часть 1 статьи 285 УК) и покушении на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК).

В конце декабря против Владимира Гундаря возбудили уголовное дело за «оскорбление прокурора» (статья 369 УК РБ).