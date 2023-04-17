Сын приговоренного к 5 годам колонии экс‑таможенника рассказал правозащитникам об избиении в КГБ

Сын приговоренного к 5 годам колонии экс-таможенника Николая Кулешова Иван рассказал об избиении в КГБ, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Силовики задержали 20-летнего Ивана Кулешова в сентябре 2022 года после задержания его отца. Студента сняли с автобуса по дороге в Поставы, и отвезли в местное отделение КГБ.

— Там где-то час требовали пароли от телефона и мучили. Меня избивали и все время угрожали. […] Когда я дал пароли, меня повезли в Минск. По дороге говорили: «Высадим — пристрелим», — передают слова Ивана правозащитники.

В Минске, рассказал он, сотрудник КГБ спрашивал о деле против Николая Кулешова и участии в протестах. Перед тем, как увезти Ивана в СК, ему дали ненадолго поговорить с отцом, который на тот момент тоже находился в здании КГБ.

СК возбудил против Ивана Кулешова дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). В ноябре его из СИЗО перевели под домашний арест — это произошло перед тем, как Ивана и Николая сняли в фильме «Беларусь 1».

По словам Ивана, ему и отцу сказали, что говорить на камеру, а снимали их по очереди.

«Мы, конечно, не заставляем, но сын может поехать назад [в СИЗО]. Только уже через РУВД», — пересказал слова «одного из начальников КГБ» Кулешов.

После съемок Ивана отпустили домой, а Николая отправили в СИЗО. В декабре 2022 года суд Советского района Минска назначил Ивану 3 года домашней химии, после он уехал из Беларуси.

Оперативная съемка с дрона и засада в 100 метрах от границы. За попытку бежать из Беларуси в Гродно судят троих человек

Николай Кулешов — бывший таможенник, который, согласно фильму «Беларусь 1», помогал беларусам незаконно переходить границу. В сюжете рассказали о задержании Кулешова, Бакунович и Кудина при попытке незаконно пересечь беларуско-литовскую границу в октябре 2022 года.

В апреле Гродненский областной суд назначил Кулешову 5 лет колонии. Ему вменили покушение на незаконное пересечение границы (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 371 УК), участие в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК), кражу личных документов (статья 378 УК) и покушение на подделку документов или сбыт поддельных документов (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 380 УК).