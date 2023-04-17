КГК возбудил уголовное дело за неуплату налогов в отношении владельца и четырех работников медцентра «Новое зрение»

Комитет госконтроля возбудил уголовное дело за неуплату налогов (статья 243-1 УК) в отношении владельца и четырех работников медцентра «Новое зрение», пишет пресс-служба ведомства.

В своем заявлении пресс-служба сообщает, что Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля вскрыл в медцентре факты выплаты работникам зарплаты «в конвертах». Суммы выплат зависели от должности работника и варьировались от 200 до 9 000 рублей ежемесячно. Всего «в конвертах» было выплачено больше 2,5 млн рублей.

КГК пишет, что собственник медцентра проживает в Литве, а деньги на выплату заработной платы передавал в Беларусь из-за границы в виде наличных в иностранной валюте. Деньги передавались через людей, которые ездили в Беларусь и обратно.

На имущество подозреваемых наложен арест.