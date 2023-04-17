В Бресте силовики задержали осужденного по «хороводному делу» Романа Яхина, «намеревавшегося вступить в полк Калиновского»

В Бресте силовики задержали местного жителя, который «намеревался выехать в Украину и вступить в полк Калиновского» — ему вменяют вхождение в экстремистское формирование (часть 3 статьи 361-1 УК), сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Первый рубеж». На видео, опубликованном каналом, — осужденный по «делу хороводов» Роман Яхин.

В ролике «Первого рубежа» Яхин рассказывает, что задержан за распространение «экстремистских материалов» в телеграм-каналах. Он добавляет, что был подписан на полк Калиновского, «Супраціў», «Киберпартизаны», «Буслы ляцяць» и «еще некоторые» каналы.

Силовик спрашивает у задержанного, собирался ли он выехать и «принять участие в полку Калиновского» — Яхин отвечает, что «сначала хотел, пытался написать», но поехать никуда не может, потому что «сейчас нет здоровья».

Авторы телеграм-канала пишут, что во время осмотра квартиры задержанного обнаружили «предметы аммуниции», саперную лопатку, ножи, бейсбольную биту, топор и бчб-символику.

В июне 2021 года суд Бресткого района приговорил Романа Яхина к 2 годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

