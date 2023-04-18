Бывшего топ‑менеджера «Технобанка» задержали за разжигание розни, на госТВ показали «покаянное» интервью с ним

На госТВ вышло «покаянное» интервью с бывшим заместителем председателя правления «Технобанка» Дмитрием Богушем. Его обвиняют в разжигании розни (часть 2 статьи 130 УК).

Дмитрия Богуша задержали в декабре 2022 года за публикации в фейсбуке. В сюжете утверждается, что он в 2020 году «оставлял комментарии с угрозами и призывал к насильственным действиям в соцсетях» в отношении Лукашенко и силовиков. По словам Богуша, высказаться на своей странице его подтолкнули фотографии избитых людей на протестах в 2020 году.

Дмитрий Богуш — экономист, 18 лет проработал в банковской системе, а после открыл свой бизнес: построил ветропарки на двух площадках в Гродненской области.