Силовики задержали несовершеннолетнего админа «экстремистского» канала после регистрации в боте «Перамога»

Силовики задержали несовершеннолетнего администратора «экстремистского формирования» «Саюз Беларускага Нацыянальнага Шчыта». «Покаянное» видео с ним появилось в провластном телеграм-канале «Книга ГУ"База"».

На видео задержанный рассказал, что «решил попробовать свои силы в плане "Перамога", прошел регистрацию и оказался в милиции».

Авторы поста написали, что задержанный был подписан в телеграме как «Ваўчара ў латах» и что большинство участников «экстремистского формирования» задержаны.

Какое уголовное дело возбуждено против подростка, авторы канала не уточнили.

«Удостоверение главнокомандующего СС», тиктоки и рецепт Молотова. Что мы знаем о деле «Саюза беларускага нацыянальнага шчыта»

В ноябре милиция задержала нескольких, как утверждается, участников «Саюза беларускага нацыянальнага шчыта», которое признано «экстремистским формированием». Двоим из задержанных не было 18 лет.