Депутаты предложили добавить запрет пропаганды ЛГБТ в закон о СМИ

Депутаты предложили министру информации Владимиру Перцову добавить запрет пропаганды ЛГБТ в закон о СМИ, пишет «Sputnik Беларусь».

Перцов уверил, что в Беларуси «уже сейчас предпринимаются меры для ограничения распространения содержащей пропагандирующую информацию продукции».

— Я думаю, что нужно в комплексе подойти к разработке такого законопроекта. И ключевую роль должны сыграть законодатели, стянув к себе различные ведомства: и Минобразования, и Минздрав, и Мининформ, и МВД, чтобы это был комплексный и обширный правовой акт, — сказал Перцов.

В конце прошлого года председатель Совета Республики Наталья Кочанова говорила, приводя в пример закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России, что «наверное, придется» принять аналогичный документ в Беларуси.

Летом 2022 года после обращения провластной активистки Ольги Бондаревой в гродненский горисполком из книжных магазинов OZ изъяли роман Катерины Сильвановой и Елены Малисовой «Лето в пионерском галстуке».