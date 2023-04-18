Депутаты приняли законопроект, по которому КГБ может ограничивать беларусам выезд из страны в интересах нацбезопасности

Депутаты во втором чтении приняли проект закона, который ограничивает выезд из страны для сотрудников силовых ведомств и беларусов, в отношении которых ведется административный процесс, сообщает пресс-служба Палаты представителей.

Между первым и вторым чтением депутаты откорректировали проект закона. Как пишет пресс-служба, теперь в документе закреплен «порядок согласования выезда» из Беларуси некоторых руководителей госпредприятий, госорганов и работников. В случае принятия закона согласовывать выезд из страны нужно будет тем из них, кто «обеспечивает деятельность и техническое обслуживание» госорганов, «которым предоставлен допуск к государственным секретам».

Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, КГБ сможет ограничить беларусам выезд из страны на полгода, если посчитает, что этот выезд «противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию — не сообщается. Кроме того, сотрудники силовых ведомств обязаны будут согласовывать выезд из страны со своим руководством.

В проекте предусматривается ограничение выезда для тех беларусов, в отношении которых ведется административный процесс за правонарушения против порядка управления. Такую меру ранее предлагали ввести для обеспечения исполнения наложенных штрафов.

Сейчас законопроект приняла во втором чтении нижняя палата парламента. После этого его должен одобрить Совет Республики и подписать Александр Лукашенко.