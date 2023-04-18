Гомельские силовики отчитались об «отработке деструктивных элементов», в «покаянном» видео показали 9 человек

9 местных жителей попали на «покаянное» видео, которые опубликовали в провластном телеграм-канале «Ближе к звездам. Гомель».

«Отработка в Гомельской области по выявлению деструктивных элементов продолжается», — говорится в описании видео.

На кадрах видно, как сотрудники ОМОН, среди которых боец с позывным «Атлет» с георгиевской ленточкой на шлеме, выламывают двери в квартиру одного из местных жителей.

«Мы выпивали с товарищами и поднималась тема спецоперации в Украине. Ни в чем участвовать не планировал. Задержан за подписку на экстремистские каналы в инстаграме», — объяснятся мужчина, который одет в худи морковного цвета. В замазанных логотипах каналов, на которые он подписан, можно разглядеть каналы издания «Зеркало» и KYKY.org.

Другие задержанные также говорят о подписках на «запрещенные» каналы.

Мужчина в бандане рассказывает, что задержан за распространение экстермистских материалов и представляется «хранителем славянских традиций». В конце видео он срывает со стены бело-красно-белый флаг и кидает его на пол.