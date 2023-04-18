Депутаты одобрили законопроект, который лишает абитуриентов заграничных вузов отсрочки от армии

Депутаты во втором чтении приняли проект закона, который лишает абитуриентов заграничных вузов отсрочки от армии, сообщает пресс-служба Палаты представителей.

По словам готовившей поправки депутатки Валентины Ражанец, для студентов, которые уже учатся за границей, отсрочки сохраняются. Пресс-служба Палаты представителей уточняет, что еще одно условие для сохранения отсрочки нынешним студентам — поступление в вуз за границей до 18 лет.

Для тех абитуриентов, которые только хотят поступить в зарубежные вузы, отсрочка предоставляться не будет.