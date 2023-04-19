Роман Протасевич частично признал вину по новым обвинениям, пишет Sputnik.
Как пишет издание, он назвал «нанесенный ущерб» в размере 30 миллионов, «несколько завышенным».
«Лично я не считаю, что заработные платы за неурочное время работы являются ущербом. Могу принять и поддержать сумму реального ущерба, что касается Минтранса, и то частично», — сказал Протасевич.
Также он не признал сумму ущерба, посчитанную для выплаты Минздраву, мотивировав свою позицию тем, что «здравоохранение в Беларуси бесплатное».
В общей сумме он не признал 25 из 30 миллионов рублей.
Также он не признал обвинение в руководстве экстремистских формирований, так как «они были признаны намного позже» чем Протасевич вышел из их состава.
По словам экс-главного редактора, руководителем Nexta «всегда был» Степан Путило, а сам Протасевич лишь «отвечал за определенный участок работы, но не более»,
Что касается канала «Беларусь головного мозга», то по его словам, он «формально рукводил» им 2-3 месяца, а канал был «подконтролен штабу Тихановской, его всегда контролировал Франак Вечерко». Сам блогер вновь сказал, что отвечал лишь «за отдельный участок времени».
Протасевич один из трех администраторов канала NEXTA. Ему, Яну Рудику и Степану Путиле вменяют статьи об оскорблении и клевете в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК, часть 2 статьи 368 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и другие.
13 апреля ему предъявили новые обвинения — повторное руководство экстремистским формированием (часть 2 статьи 361-1 УК).