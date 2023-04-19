Роман Протасевич частично признал вину по новым обвинениям, пишет Sputnik.

Как пишет издание, он назвал «нанесенный ущерб» в размере 30 миллионов, «несколько завышенным».

«Лично я не считаю, что заработные платы за неурочное время работы являются ущербом. Могу принять и поддержать сумму реального ущерба, что касается Минтранса, и то частично», — сказал Протасевич.

Также он не признал сумму ущерба, посчитанную для выплаты Минздраву, мотивировав свою позицию тем, что «здравоохранение в Беларуси бесплатное».

В общей сумме он не признал 25 из 30 миллионов рублей.

Также он не признал обвинение в руководстве экстремистских формирований, так как «они были признаны намного позже» чем Протасевич вышел из их состава.

По словам экс-главного редактора, руководителем Nexta «всегда был» Степан Путило, а сам Протасевич лишь «отвечал за определенный участок работы, но не более»,

Что касается канала «Беларусь головного мозга», то по его словам, он «формально рукводил» им 2-3 месяца, а канал был «подконтролен штабу Тихановской, его всегда контролировал Франак Вечерко». Сам блогер вновь сказал, что отвечал лишь «за отдельный участок времени».

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Протасевич один из трех администраторов канала NEXTA. Ему, Яну Рудику и Степану Путиле вменяют статьи об оскорблении и клевете в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК, часть 2 статьи 368 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и другие.

13 апреля ему предъявили новые обвинения — повторное руководство экстремистским формированием (часть 2 статьи 361-1 УК).