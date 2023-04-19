Украина вызвала посла Игоря Кизима для консультаций после визита в Минск главы самопровозглашенной ДНР

МИД Украины вызвало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций, следует из пресс-релиза ведомства.

На такой шаг министерство пошло после встречи Александра Лукашенко с главной самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным. Ведомство осуждает ее, и называет визит попыткой легитимизации «представителя российской оккупационной администрации в Донецке, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений».

МИД называет эту встречу «очередным и вопиющим» недружественным шагом Беларуси, который направлен на поддержку государства-агрессора.

Ранее Украины вызывала Игоря Кизима для консультаций в августе 2020 года. МИД связывал это с передачей Росии задержанных в Беларуси трех десятков наемников из «ЧВК Вагнера».