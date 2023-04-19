60‑летний житель Кобрина разбил нунчаками видеокамеры в парке; против него возбудили дело о хулиганстве

Против 60-летнего жителя Кобрина, который нунчаками разбил видеокамеры в парке, возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 339 УК), сообщает МВД.

В пресс-релизе говорится, что в шесть часов утра в милицию позвонил работник парка культуры и отдыха имени Суворова и рассказал, что кто-то повредил четыре камеры видеонаблюдения.

В парке примерно в 2 часа ночи местный житель начал наносить «прицельные удары» нунчаками по установленным на фонарях камерам видеонаблюдения, а позже ушел с места происшествия. Его личность установили и задержали днем, говорится в пресс-релизе.

МВД пишет, что кобринчанин разбивал камеры из-за «неприятия видеонаблюдения, которое, по его мнению, нарушает личную жизнь».