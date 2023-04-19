Осужденного на 5 лет колонии анархиста Евгения Рубашко перевели на тюремный режим

Суд Бобруйского района и Бобруйска перевел осужденного анархиста Евгения Рубашко на тюремный режим, сообщает телеграм-канал «АЧК-Беларусь».

В апреле 2022 года суд в закрытом режиме признал анархиста виновным по статьям об участии в «экстремистском формировании» «Прамень» (часть 3 статьи 361-1 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и приговорил к пяти годам колонии.

«Никакого экстремистского формирования "Прамень" не существует! "Прамень" — это анархистский медиа-ресурс, то есть СМИ, а заявление гособвинителя о том, что данный ресурс пишет только о своих участниках, означало бы, что когда [газета] "Беларусь сегодня" пишет про урожай, то все колхозники имеют отношение к редакции газеты», — говорил в последнем слове активист Евгений Рубашко.