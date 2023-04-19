Tiktok издания Most два раза признали «экстремистским», редакция пожаловалась в Мининформ

Издание Most, подало жалобу в Министерство информации о «нецелесообразным использованием» средств судом Крупского района, который во второй раз признал TikTok медиа «экстремистскими материалами».

«Команда MOST считает, что дважды признание аккаунта в TikTok "экстремистской продукцией" является подтверждением нецелесообразного израсходования государственных средств: для этого было проведено два судебных заседания в двух судах разных беларуских регионов», — объясняет причину жалобы издание.

23 января 2023 года суд Ленинского района Гродно признал соцсети издания, в том числе TikTok, «экстремистскими». Также TikTok издания включен в этот же список по решению суда Крупского района от 17 апреля.