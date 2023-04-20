На предпринимательницу из Гомеля завели уголовное дело за неуплату налогов и слив данных силовиков

Уголовное дело возбудили против жены вокалиста этно-группы «Бан-Жвірба» Дмитрия Гаврилина Виктории. Об этом стало известно из сюжета АТН.

По утверждению сотрудника ДФР Андрея Сенникова, гомельчанка участвовала в протестах, финансировала «экстремистскую деятельность», разглашала персональные данные чиновников, силовиков и судей.

Против Виктории возбуждены уголовные дела «по фактам уклонения от уплаты налогов (статья 243 УК) и совершении незаконных действий в отношении частной жизни и персональных данных (статья 203-1 УК)», сказал Сенников.

В сюжете рассказали, что Гаврилина прошла регистрацию в боте «Перамога» и была подписана на «экстремистские» каналы.

Дмитрия Гаврилина после 30 суток ареста за распространение «экстремистских» материалов отпустили.