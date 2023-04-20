В Вильнюсе на территорию беларуского посольства бросили лампадку

В ночь на 20 апреля на территорию беларуского посольства в Вильнюсе неизвестный бросил лампадку, сообщает сайт полиции Вильнюса.
По информации ведомства, инцидент произошел в 0:13 на улице Миндауго. Лампадка была наполнена воспламеняющейся жидкостью. В результате возник пожар, который вскоре самостоятельно погас.
Начато досудебное расследование в соответствии по статье об уничтожении имущества (статья 187 УК Литвы).
В полицейском рапорте не указано происхождение лампадки.
Около забора посольства размещены портреты погибших беларуских политиков, протестующих и добровольцев, возле которых стоят траурные лампадки. Само посольство в фейсбуке опубликовало сторис со словами «Вчерашняя лампадка "з мемарыялу" сделала просто взрывную карьеру…».
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