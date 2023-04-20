В Вильнюсе на территорию беларуского посольства бросили лампадку

В ночь на 20 апреля на территорию беларуского посольства в Вильнюсе неизвестный бросил лампадку, сообщает сайт полиции Вильнюса.

По информации ведомства, инцидент произошел в 0:13 на улице Миндауго. Лампадка была наполнена воспламеняющейся жидкостью. В результате возник пожар, который вскоре самостоятельно погас.

Начато досудебное расследование в соответствии по статье об уничтожении имущества (статья 187 УК Литвы).

В полицейском рапорте не указано происхождение лампадки.

Около забора посольства размещены портреты погибших беларуских политиков, протестующих и добровольцев, возле которых стоят траурные лампадки. Само посольство в фейсбуке опубликовало сторис со словами «Вчерашняя лампадка "з мемарыялу" сделала просто взрывную карьеру…».