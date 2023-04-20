Суд в Гомеле приговорил психиатра к двум годам колонии с отсрочкой за то, что он незаконно включил 10 человек в «метадоновую программу»

Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил 34-летнего психиатра областного наркологического диспансера к двум годам колонии с отсрочкой по статье о превышении власти (часть 2 статьи 426 УК) и штрафу 11 100 рублей за то, что тот незаконно включил в программу заместительной терапии метадоном 10 человек, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

С февраля 2019 года по июль 2021 года психиатр «в нарушение нормативной документации, регламентирующей оказание медицинской помощи, единолично, без заключения врачебно-консультационной комиссии, принял решения о включении десяти человек в названную программу».

По версии Генпрокуратуры, врач знал о том, что у некоторых пациентов диспансера отсутствовали показания для включения в программу заместительной метадоновой терапии. Однако все равно включил их в программу для того, чтобы не допустить сокращения числа пациентов, включенных в программу и «тем самым проявить себя перед руководством диспансера и управления здравоохранения Гомельского облисполкома как высококлассный специалист».

Метадоновая терапия — долгосрочная заместительная терапия при помощи препарата, который содержит метадоном. Она используется при лечении опиоидной зависимости, помогает сократить употребление запрещенных опиоидов и повысить мотивацию пациентов к лечению.