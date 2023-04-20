Экс‑инкассатору и спецназовцу Яну Папковичу предъявлено обвинение в подготовке к участию в войне и грубом нарушении порядка

Бывшему инкассатору «Белгазпромбанка» и экс-спецназовцу Яну Папковичу предъявлено обвинение по двум статьям УК — о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и подготовке к участию в вооруженном конфликте на территории иностранного государства (статья 13 и 363-1 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

«Они его очень долго били». Поговорили с женой одного из инкассаторов «Белгазпромбанка» — о задержании со стрельбой в собаку и уголовном деле против мужа

Дело Папковича 10 мая начнет рассматривать в Минском городском суде судья Вера Головкова.

Ян Папкович уволился из банка в августе 2022 года и собирался уезжать с семьей в Польшу, однако 2 сентября силовики пришли к нему домой с обыском, его задержали вместе с женой Анастасией, которую позже отпустили. При задержании Ян был сильно избит. Кроме того, силовики ранили собаку супругов.

В октябре прошлого года по госканалу БТ показали сюжет про Яна Папковича. Там его назвали «наемником, который готовился ехать воевать в Украину в составе бандформирования».