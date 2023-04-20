Оператору Павлу Подобеду предъявлено обвинение во вхождении в «экстремистское формирование»

Видеооператору Павлу Подобеду предъявлено обвинение во вхождении в «экстремистское формирование» (часть 3 статьи 361-1 УК). Об этом стало известно из копии постановления на арест автомобиля оператора, пишет Беларуская ассоциация журналистов.

Кроме того, в постановлении сказано, что Подобед «участвовал в несанкционированных акциях 14 июля 2020 года и в последующие дни». В эти дни в Минске проходили акции протеста после отказа ЦИК Беларуси регистрировать в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Как пишет БАЖ, сам Павел Подобед в письмах сообщает, что отказался свидетельствовать против себя во время следствия, и сейчас ожидает передачи дела прокурору для направления в суд.

Силовики задержали видеооператора Павла Подобеда утром 21 января, тогда суд арестовал его на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП) из-за репоста в социальных сетях в 2012 году. После ареста Подобед на свободу не вышел, его перевели в СИЗО. Ранее сообщалось, что его обвиняли по статье о содействии «экстремистской деятельности» (статья 361-4 УК).